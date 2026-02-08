CHP'li Kaya: "Zeynep Başkan da Bu Ülkedeki Hiçbir Kadın da Sizin Onayınıza Muhtaç Değildir"

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü hedef alan paylaşıma ilişkin, "Zeynep Başkan da bu ülkedeki hiçbir kadın da sizin onayınıza muhtaç değildir. Liyakat, ağzından nefret akanların tekelinde hiç değildir" dedi.

Kaya, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kıyafeti üzerinden hedef alan paylaşıma tepki gösterdi. Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir kadını görevinden, emeğinden, iradesinden değil; kıyafetinden, inancından aşağılamaya çalışan akıl siyaset üretemez, yönetemez, söz söyleyemez. Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Zeynep Başkan da bu ülkedeki hiçbir kadın da sizin onayınıza muhtaç değildir. Liyakat, ağzından nefret akanların tekelinde hiç değildir. Bir kadını aşağılayarak üstünlük kurduğunu sananlar, aslında kendi yetersizliklerini ve çapsızlıklarını ifşa eder ve bu dili de, bu zihniyeti de toplumun vicdanı mutlaka mahkum edecektir."