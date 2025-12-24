CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Gökan Zeybek: "Adalet Arayışımız Devam Edecek, Özgürlük Mücadelemiz Sürecek" - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Gökan Zeybek: "Adalet Arayışımız Devam Edecek, Özgürlük Mücadelemiz Sürecek"

24.12.2025 20:15  Güncelleme: 02:32
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, adaletsizlik ve hukuksuzluğa dikkat çekerek, 77. mitinglerinde özgürlük mücadelesine devam edeceklerini duyurdu. Mitingde asgari ücret artışları ve emeklilerin hakları da gündeme geldi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Adaletsizliğin, hukuksuzluğun egemen olduğu; çok sayıda belediye başkanımızın, milletvekili arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin tutuklu bulunduğu, iddianamelerin ortaya çıkmadığı, duruşmaların başlamadığı bir yılı geride bırakıyoruz. Adalet arayışımız devam edecek, özgürlük mücadelemiz sürecek" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinglerin 77'ncisini Kağıthane'de gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, millet buluşmalarının meydan buluşmaları kapsamında 77'ncisini Kağıthane'de gerçekleştiriyor. Birazdan Sayın Genel Başkanımız, binlerce insanın toplandığı Kağıthane Meydanı'nda yurttaşlarımıza seslenecek. Yine adaleti konuşacağız, yine özgürlükleri konuşacağız. Ancak daha çok, yüzde 27 oranında artışı yapılan asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Emekliye, işçiye ve çalışanlara verilen; bu insanların yaşamını zorlaştıran, geçim sıkıntısına yol açan iktidar uygulamaları konuşulacak. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun egemen olduğu; çok sayıda belediye başkanımızın, milletvekili arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin tutuklu bulunduğu, iddianamelerin ortaya çıkmadığı, duruşmaların başlamadığı bir yılı geride bırakıyoruz.

Adalet arayışımız devam edecek, özgürlük mücadelemiz sürecek. Türkiye'deki 16 milyon emeklinin, 30 milyon çalışanın ve 6 milyon kamu çalışanının hakkını aramaya, hukukunu sormaya devam edeceğiz. Sandık milletin önüne gelene kadar, Türkiye'ye yeni bir iktidarın yolunu açana kadar milletle buluşmayı; Türkiye'nin dört bir yanında halkla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz."

