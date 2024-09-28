CHP'nin kedisi Şero'yu kaybettik

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero için paylaşımda bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Merkez binamızın yapımı sürecinden itibaren bizlerle olmuş, partimize neşe ve enerji katmış sevgili kedimiz Şero'yu maalesef ileri yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Şero'nun, eski Genel Başkanlar Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yakın dostu ve tüm parti çalışanlarının sevgilisi olduğunu belirten Özel, Şero'yu CHP Genel Merkezinin bahçesine defnettikleri bilgisini verdi.