CHP'nin maskotu "Şero" hayatını kaybetti - Son Dakika
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CHP'nin maskotu "Şero" hayatını kaybetti

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CHP Genel Merkezi'nde yaşayan ve partililerin maskotu haline gelen kedi Şero, yaşa bağlı rahatsızlıkları sonucu yaşamını yitirdi.

28.09.2024 13:08
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CHP Genel Merkezi'nin maskotu olan Şero, tedavi gördüğü kedi hastanesinde yaşamını yitirdi.

CHP Genel Merkezi'nin inşaatından bu yana parti binasında olan kedi Şero'nun gözlem altında tutulduğu kedi hastanesinin başhekimi veteriner Tarkan Özçetin, Şero'nun yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

CHP'nin maskotu 'Şero' hayatını kaybetti

Özçetin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan ŞERO, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır.

Şero'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır. Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP Ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

CHP'nin maskotu 'Şero' hayatını kaybetti
CHP\'nin maskotu "Şero" hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin maskotu 'Şero' hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet Çak:
    Şero bile bunların yanar dönerliğine dayanamayıp ölümü seçti 31 35 Yanıtla
    Gökhan Yıldırımkaya:
    Ne kullanıyorsun, yaşını oku öyle yaz 0 0
  • Sabri İnce:
    Çekirdek çitleyen eşek heykeli ,Boz ayı heykeli mevcut. Şero sembol ise onun da heykeli yapılsın. 32 14 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kedi Şero'un da heykeli yapılsın. 30 8 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Vay be haberin büyüklüğüne bak gerçekten sizi tebrik ediyorum 14 13 Yanıtla
    Gökhan Yıldırımkaya:
    Yaratılana Yaratandan dolayı saygı, sevgi besleyip değer verenleri ilgilendiren bir haber sen okumasan da olur… 0 0
  • Ferudun Ozmen:
    Boş boş dalga geçer gibi yorumlar yapmayın.. Hayvan sever olmadığınız yaptığınız yorumlardan belli oluyor.. Sahiplenilen herhangi bir hayvanın yaşamı boyunca sahibiyle aralarında gerçekten bir bağ oluşuyor sanki ailesinin bir üyesiymiş gibi geliyor belli bir süre sonra.. Bende 3 yıl önce 12 yaşındaki kedimi kaybettim.. Yokluğuna alışmak kolay olmuyor ama ölüm her canlı için hak günü geldiğinde vakti gelen gidecek.. Biz insanoğlunda sorgu sual var ama o masumlarda yok bizden daha şanslılar daha çok bizde olan hakları için huzura gelecekler o yüzden hayvanları sevin kötü davranmayın. 21 2 Yanıtla
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Herkes her hayvanı sevmek zorunda mı broooo 0 0
  • Mehmet Aytekin:
    Yeni maskot özel 7 5 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    şero kahrından öldü?? 5 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'nin maskotu "Şero" hayatını kaybetti - Son Dakika
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