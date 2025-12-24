CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Mitinge Katılan Yurttaş: "Ben 19 Bin 300 Lira Emekli Maaşı Alıyorum. Evim Olmazsa Aç Kalırım"

(İSTANBUL) - CHP'nin Kağıthane'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan yurttaşlar, adalet talebiyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Yurttaşlar, ekonomik kriz ve adaletsizliğe sitem etti. Bir yurttaş, "Ben 19 bin 300 lira emekli maaşı alıyorum. Evim olmazsa aç kalırım. Asgari ücret 28 bin75 lira, kira 30 bin lira. Ne yiyecek, ne fatura ödeyecek? Yazık değil mi bu insanlara? Benim evim var idare ediyorum ama o asgari ücretlileri siz düşünün. 69 yaşındayım, AKP iktidarı gidene kadar meydanlarda olacağım" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 77'ncisi Kağıthane'de yapılıyor. Miting öncesi yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir yurttaş, "Hak, hukuk, adalet" talebiyle İmamoğlu'nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını dilerken, bir yurttaş ise "İnşallah başarıya ulaşacağız. Azimliyiz, güçlüyüz, güçlü Türkiye'yiz. Birlikten kuvvet var. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmiyoruz. Hak, hukuk, adalet için buradayı." ifadesini kullandı.

"En sonunda dileneceğiz"

Bir yurttaş, erken seçim çağrısı yaparak, "Adalet istiyoruz, seçim istiyoruz. Sandık istiyoruz artık. Bıktık, bıktık, bıktık. Yavrum, barış istiyoruz, barış. Bütün belediye başkanlarımız çıksın istiyoruz. İmamoğlu bizim cumhurbaşkanımız olacak. En sonunda dileneceğiz. Geçinemiyoruz. bir kuru ekmeğe muhtacız" dedi.

Bir yurttaş, "Ayakkabı kutularından her gün miting yapıp hırsızlığı bastıranlar, asgari ücreti 28 bin 75 lirayla milleti aşağı mahkum ediyorlar. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un onurudur. Üç kere 16 milyonun kazandırdığı bir başkanı yalan dolanla içeri attılar. Ekrem İmamoğlu gönlümüzün cumhurbaşkanı adayıdır" ifadesini kullandı.

"69 yaşındayım, AKP iktidarı gidene kadar meydanlarda olacağım."

Bir yurttaş da kiraların yüksek olmasına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emekli ve asgari ücretliler şu anda çok mağdur durumdalar. Bu AKP iktidarı, emekli, işçi, köylü düşmanı bir iktidardır. Bir an önce bunların ülkeden başından gitmesi gerekiyor. Ben 19 bin 300 lira emekli maaşı alıyorum. Evim olmazsa aç kalırım. Asgari ücret 28 bin75 lira, kira 30 bin lira. Ne yiyecek, ne fatura ödeyecek? Yazık değil mi bu insanlara? Benim evim var idare ediyorum ama o asgari ücretlileri siz düşünün. 69 yaşındayım, AKP iktidarı gidene kadar meydanlarda olacağım."

Bir başka yurttaş ise asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak tespit edilmesinieleştirerek, şunları söyledi:

"Asgari ücreti kınıyorum. Asgari 28, açlık sınırı 30 bin lirayken 28 bin lira asgari ücret halka reva gördüler. Şiddetle kınıyorum. Halkını yoksulluğa, fakirliğe, açlığa mahkum eden bir iktidar istemiyorum. İrademizin arkasındayız. Madem durum böyleyse bundan sonra seçim olmasın arkadaş. İstemiyoruz. O zaman Türkiye Cumhuriyeti laik değilse, demokratik bir ülke değilse seçim istemiyoruz. Herkes istediği koltukta otursun. Herkes gitsin istediği yere otursun. Yok öyle. Yani çok üzgünüz. Başkanımızı çok seviyoruz. Onu bekliyoruz. Ekrem Başkan, seni çok seviyoruz."

"Cennet ülkeyi cehenneme çevirdiler"

Bir yurtaş da "Cennet ülkeyi cehenneme çevirdiler" diyerek, Türkiye'nin geleceği için adalet çağrısı yaptı. Yurttaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, torunlarımız, Türkiye Cumhuriyeti için adalet istiyoruz. Yani hepimiz kardeşiz. Başkanlarımız dürüsttür, namusludur, çalışkandır. Türkiye Cumhuriyeti için çalışıyor, milleti için çalışıyorlar ama kaldıramıyor iktidar bunu, iktidarın zoruna gidiyor. Çünkü bütün pislikler ortaya çıkacak. 23 yıllık pislikler ortaya çıkacak. Kazanacağız hep birlikte Türkiye daha güzel olacak inşallah."

Bir yurttaş ise "Hak, hukuk, adalet diyoruz. İmamoğlu'nun bir an önce çıkmasını istiyoruz. Adalet yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak. İnşallah başarıya ulaşacağız. Azimliyiz, güçlüyüz, güçlü Türkiye'yiz. Birlikten kuvvet var. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmiyoruz. Hak, hukuk, adalet için buradayız" ifadelerini kullandı