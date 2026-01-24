CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Vatandaş Yalova'dan Seslendi: "Haksızlık Var, Ekonomi Bozuk. Adaletsizliğe Karşı Buradayız"

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(YALOVA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbes bırakılması ve erken seçim talebiyle "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsü öncesi Yalovalılardan iktidara eleştiriler geldi. Bir vatandaş, "İmamoğlu'nu dışarıya çıksın diye geldik. Haksızlık var, ekonomi bozuk. Biz çocuklarımızın geleceği için buradayız, adaletsizliğe karşı buradayız. Hep burada olacağız, hep burada olacağız" dedi.

Yalova Cumhuriyet Meydanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsüne ev sahipliği yapıyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Miting alanında emekli olduğunu ve çiftçilik yaptığını kaydeden bir vatandaş, "Gençlerimize destek için geldik. Emekliyim, emeklinin hakkı için geldim. Çocuklarımın, torunlarımın hakkı için geldim. Çiftçi olmamıza rağmen kıt kanaat geçiniyoruz. Hem yan gelir olmamıza rağmen yani maaşlarımız yetmiyor. 19 alıyorduk. Şimdi 21 bin 900 lira aldık net. Yani bu da ev kendimizin olmasına rağmen, köy yerinde oturmama rağmen, her şeyi kendimizin yetiştirdirğimize rağmen. Çok zor geçiniyor millet, halk. İmamoğlu'nu tabii ki çok beğeniyoruz. Bir an önce özgürlüğünü istiyoruz. Özgür olsun. Yani bütün tutuklular çıksın dışarıya. Onu çok seviyoruz. Özgür Özel'i seviyoruz" dedi.

"Çocuklar getirse yiyoruz, getirmezse yemiyoruz"

Başka bir vatandaş, şunları söyledi:

"Emekliyim, kocam kanser hastası. ben 19 bin alıyorum, eşim de sigorta emeklisi. Ne alacak? Doktora yetmiyor. Evimiz kendimiz olmasa hepten gider. Oğlum işsiz. Babasına mı çalışsın, kendine mi çalışsın? 45 yaşında bekar, evlendiremedim onu. Ben nereye çıkacağım, nereye? Ne bulursak onu yiyoruz. Çocuklar getirse yiyoruz, getirmezse yemiyoruz. Özgür' destekleme, İmamoğlu destekleme geldim. Kurtulalım şu ötekinden artık, yeter. Ayakta duracak halim yok. Buraya destek için geldim. İki dizim de ameliyatlı. Bak evde eşimi yalnızca bıraktım. Yatıyor, kanser hastası. 'Git, iyi olsam ben de geleceğim' dedi ama ayakta duramıyor adam."

"Rahat bıraksınlar bizi artık, gitsinler"

CHP'ye yapılan operasyonları eleştiren bir vatandaş de şöyle konuştu:

"Sürekli eskilerden bahsedip bizi sinirlendirmesinler. Ben 72 yaşındayım. Eskileri çok iyi biliyorum. Bugünden çok çok daha güzeldi. Çok hem de. En azından özgürdük, istediğimiz gibi konuşuyorduk, istediğimiz gibi her şeyi söyleyebiliyorduk. Şimdi telefonda dahi bir şey yazmaya korkar hale geldik. Başımıza ne gelecek diye düşünüyoruz. Gençlerimize yazık. Emekliyim, 18 bin şimdi 22 bin TL oldu. Kiradayım, 17 bin lira kira, emekli maaşım 18 bin TL. Allah'tan eşim var, eşim de emekli. Yoksa perişanız. Güne bölüyorum. Hepsini meydana çıkarmıyorum. Anca güne bölüyorum, bugün harcamam bu kadar diye biliyorum. Ne alıyorum? Birkaç sebze, her hafta değişik birer kilo meyve, maaşı aldığım gün bir kilo kıyma, gerisi yok. Öğün atlamıyoruz ama çok yemiyoruz. Yeterli yemeye gayret ediyoruz. Rahat bıraksınlar bizi artık, gitsinler. Suçlu olan tabii ki cezasını çeksin, ama o kadar bariz ki siyasi, siyasi bir şey olduğu. Arka arkaya imkanı ve ihtimali yok. Nerede eski bakanların, FETÖ'nün kumpası dediler, bakanların bir sürü şeyleri çıktı. Hangisinin peşine düştüler? Bakanların evlatlarının bir sürü şeyleri çıktı. Hangisinin peşine düştüler? Şimdi tutturdular CHP'ye, utanmadan uyuşturucu şeyini bile CHP'ye yamamaya kalkıyorlar. ya artık bizi hakikaten sinir ediyorlar. Yani rahatsız olacağız onlar yüzünden."

"66 yaşındayım. Ben böyle bir zulüm görmedim"

Bir vatandaş ise İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep ederek, şunları ifade etti:

"66 yaşındayım. Ben böyle bir zulüm görmedim. Demokrasi için geldim. Bütün başkanlarımız hepsini içeride, çıksınlar. Başta İmamoğlu çıksın. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Her şey çok güzel olacak. Hak, hukuk, adalet için geliyoruz. Şu anda hak, hukuk, adalet arıyoruz. Özgürlük arıyoruz. Cumhurbaşkanımızı çıkarmasını istiyoruz. Bütün başkanlarımızın hepsi suçsuz, çıksınlar yeter. Çıkana kadar geleceğiz, yılmayacağız, korkmayacağız. Çıkan kadar devam edeceğiz. Sandık önümüze gelsin. Sandık istiyoruz."

"Bir simit almaya bile halimiz yok ya"

İktidarın emeklilere yönelik politikalarının eleştiren başka bir vatandaş, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Hak, hukuk, adalet, insanlık onu istiyoruz, cumhurbaşkanımızı istiyoruz. Huzur, sağlık istiyoruz. Sağlığımız elden gitti. Huzurumuz elden gitti. Gariban oldu emekliler. Emekliler gittikçe yere düştü. Kimse emeklileri düşünmüyor. Herkes kendini düşünüyor. Tahttalar nasıl olsa ne haberleri var? Bizi gariban ettiler ama onlar yaptı. Biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Başkanımızı istiyoruz. Değişilsin, yeter. Vallahi televizyonu görüyorum, televizyonu kapatıyorum. Yeter ya canımıza yetti ya. Bir simit almaya bile halimiz yok ya. Bu kadar zulüm olur mu ya? Suçsuzları içeri tıkıyor. Suçlu olanı da dışarı bırakıyor. Adam gidiyor karısını öldürüyor. Böyle bir şey var mı? Bu bir zulüm. Yeter, gerçekten istemiyoruz."

"Niye CHP'nin haklarını yiyorsun? Ne hırsızlık yaptı? Ne çaldı""

Emekli bir vatandaş da şunları söyledi:

"Emekliyim 2008'den beri. Aylıkları düşürdükleri için halen 20 bin alıyoruz. Hiç hakkımızı onlara helal etmiyoruz. Bu kadar emekliyi perişan etmenin bir anlamı yok. Bu kadar vatandaşı perişan etmenin bir anlamı yok. Biz insanız, insanca yaşamak istiyoruz. Kendi çocukları rahat yaşarken bizler böyle işkencede yaşıyoruz. Haklarımız hiçbir zaman helal değildir. ve Türkiye Cumhuriyeti hakkımızdır. Hak ettiğimiz kadarıyla almak istiyoruz haklarımızı. Bir aylıkla geçinebiliyorum. Çalışmıyorum, etmiyorum. Yani sonuçta bizler perişanız. Bu perişanlığı yayınlayın ve görmek istiyoruz. Bütün İmamoğlu ekibi ve kendi arkadaşlarımız hapiste olduğu sürece bizler buralarda, meydanlarda olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde omuz omuza yürümek zorundayız. Bu hakları almak zorundayız. Hiçbir zaman oyumu onlara vermem. Vermek de istemiyorum. Helal de etmiyorum bizim haklarımızı. Seve seve onlar yediler, bizler ezildik. Onlar yürüdüler, bizler kan kustuk helal etmiyoruz."

Başka bir vatandaş, "Kıskandıkları için İmamoğlu'na böyle alaşağı ettiler. Başa gelecek diye. Yine gelecek, yine çıkaracaklar. Sonuna kadar da buradayım. Ölene kadar da buradayım, olacağım da. Kanımın son damlasına kadar CHP'liyim. Kim ne derse desin. Sol, evet solcuyum. Hakkımı arıyorum benim hakkımı ver. Niye CHP'nin haklarını yiyorsun? Ne hırsızlık yaptı? Ne çaldı" diye sordu.

Miting alanında "adalet" talep eden başka bir vatandaş, "Talepler nedir? Adalet, merhamet, emekliyiz maaş istiyoruz. Geçinemiyoruz, daha ne olsun? Kıyma parası alıyoruz, zorla geçiniyoruz, aç. Daha ne olsun? Helal olsun diyorum. Ne diyeceğim? Arkasındayız. Tek başına kurtuluş yok" diye konuştu.

"Sizin geleceğiniz için buradayız. Bu devir gitsin, bir daha geri gelmesin"

"Hiçbir zaman böyle bir devir yaşamadık" diyen bir başka vatandaş da şunları kaydetti:

"İmamoğlu'nu dışarıya çıksın diye geldik. Haksızlık var, ekonomi bozuk. Biz buradayız, çocuklarımızın geleceği için buradayız, adaletsizliğe karşı buradayız. Hep burada olacağız, hep burada olacağız. Ben emekli değilim, eşim emekli. 20 bin lira maaş verecekler onun için biz buradayız. Bırakmıyoruz. 80 yaşındayım. Kurtuluş yok tek başına. Kendi evim, idare etmeye çalışıyorum. Çıkabildiğimiz kadar, ne alabildiysek o kadar idare etmeye çalışıyoruz. Sizin geleceğiniz için buradayız. Bu devir gitsin, bir daha geri gelmesin. İmamoğlu için canımı veririm. Özgür Özel için canımı veririm. İmamoğlu, bak kaç tane, hep hapislerde yatıyorlar. Bunların suçu ne, günahı ne? Ne istediler bunlardan? Bunlar adam gibi çalışıyorlardı."