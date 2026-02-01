Özgür Özel'den Erken Seçim Çağrısı

(ÇORUM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Memlekette adı AK Parti olan ama memlekete kara düzen dayatan, oyları alıp sırtını dönen, hizmet yapmayan, milleti açlıkla burun buruna, yoksullukla baş başa bırakan siyasi dolandırıcılara karşı milletimize uyarıyorum. Bunlarla mücadele için sandığa davet ediyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı Çorum'da yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün burada evde oturup da tasalananlar yok, bugün burada çağrımıza uyanlar, pijamayı çıkaranlar, kumandayı atanlar, en önde de olsa en arkada da olsa bugün Türkiye'ye Çorum'dan da fotoğrafı çektirip dosta güven, dost olmayana kaygı verenler var. Bu meydanın her bir metrekaresini selamlıyorum" dedi.

"AK Parti'nin kara düzeni gidecek yerine halkın iktidarı gelecek"

Özel, şunları kaydetti:

"Buradan söylüyorum pijamayı çıkartıp, kumandayı bırakıp buralara gelirsen, önde arkada demeden nereden yol verildiyse oradan gidersen, bu fotoğrafı gösterirsen senden bir başka evde oturan cesaret alacak, senden umudu kalmamış birisi umut bulacak. Ne zaman ki herkes sokakta olacak ne zaman ki herkes meydanda olacak işte o gün seni sömüren, hakkını yiyen, maaşına zam, ürününe fiyat vermeyenler iktidarı kaybedecekler. AK Parti'nin kara düzeni gidecek yerine halkın iktidarı gelecek.

Emeklinin 20 bin lira, asgari ücretlinin 28 bin lira almasının utancı içindeyiz. Türkiye'de çiftçilerin ortalama geliri 19 bin 700 lira olmuş, bundan birileri utanmıyor ama biz bunun utancı içindeyiz. Açacak sınırı 31 bin lira olarak açıklandı. Bugün yoksulluk sınırı ilk kez üç haneli rakamlara çıktı ve 102 bin lira olarak açıklandı. Bugün maalesef beş emekli bir araya gelse, beşi maaşını birine verse o kişiyi yoksulluktan çıkaramıyorlar. Bu emekliler beşi bir araya gelse bir zengin etmiyorlar. Yine emekliye verilen maaş üç emekli birleşse iki emekliyi açlıktan kurtaramıyor. Buradan emeklilere sesleniyorum, özellikle geçmişte AK Parti'ye oy vermiş emeklilere sesleniyorum, bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşıyla sekiz çeyrek altın alınıyordu. Bugün gelinen noktada bir buçuk çeyrek altın alıyor emekli. Buradan asgari ücretlilere hatırlatıyorum AK Parti geldiğinde asgari ücret yedi çeyrek altın alıyordu bugün sadece iki çeyrek altın alabiliyor. Bu büyük sömürü, bu büyük haksızlık. Bir yandan da bugün bir tane çeyrek altın alsan, cebine koysan evine varsan baksan düşmüş, insan deli çıkmaz mı? Bu meydanda emeklisi emekçisi, asgari ücretlisi, çiftçisi, esnafı ne için duruyor? Hep birlikte kurtulmak için duruyor değil mi? Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Dost olmayanlar çatlasınlar görsünler bakalım Çorum'da nasıl bir kalabalık var."

"Dijital dolandırıcılara dikkat de siyasi dolandırıcılara ne yapacağız?"

Partisinin önceki genel başkanlarından Altan Öymen'i kaybettikten sonra kızı Aslı Öymen'in kendisine yazdığı mektubu hatırlatan Özel, "Babamın ömrü boyunca çıkarmadığı şapkası var düşündüm ki bu şapka evde durmasın genel başkanımızın başında miting meydanlarında dolaşsın' şeklinde mektup yazmıştı" dedi. Özel, bu sözlerinin ardından Aslı Öymen tarafından gönderilen, Altan Öymen'in şapkasını giydi.

Özel, şunları söyledi:

"Muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, sosyalist demokratları yani bütün demokratları hep birlikte kucaklıyoruz. CHP nerede durur biliyor musunuz? Vatanla, bayrakla, Atatürk ile sorunu olmayan herkes ile yan yana durur. Dün bir toplantı yaptık o toplantımızda Türkiye'nin Kürt meselesini konuştuk ama Meclis'teki komisyonda vatanın birliğine, bütünlüğüne saygıyla... Başlangıçta İstiklal Marşımızı al yıldızlı bayrak ekranda dalgalanırken hep birlikte okuduk. Birkaç tanesi çıkmış 'Efendim salonda bayrak yoktu' diyorlar. 30 metrekare ekranda şanlı Türk bayrağı dalgalanmış onu görmemiş, 'Salonda bayrak yoktu' diyor. Onu yazana söylüyorum Türk bayrağıyla sorunu olanın CHP'den alacağı selamı olmaz.

Şimdi öyle bir noktadayız ki çok önemli bir uyarı var. Erdoğan'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok kıymetli bir tweet atmış. Ben de destekliyorum. Diyor ki 'lütfen dijital dolandırıcılık paylaşımlarına dikkatli olun' diyor. Sayın Şimşek'in uyarısı doğru da Sayın Şimşek'e şimdi bir şey söyleyeceğim; emeklinin hakkını yiyen sizsiniz, işçiyi enflasyona ezdiren sizsiniz, çiftçilere kanundaki desteklerini vermeyen sizsiniz. Milletin cebinden alıp faiz lobilerine veren sizsiniz, 'Ekonomi iyi olacak' diye oy toplayıp, 'Kemer sıkacağız' diye seçimden sonra konuşan yine sizsiniz. Dijital dolandırıcılara dikkat de siyasi dolandırıcılara ne yapacağız? Siz tarihin gördüğü en büyük siyasi dolandırıcılarsınız. Bu milletten 'iyi olacak, yüzün gülecek' diye oy alıp daha sonra bu millete sırtını dönenlere, CHP'ye gelip aday olup, seçilen belediye başkanını zorla, rüşvetle, baskıyla partisine çekmeye çalışan siyasi dolandırıcılara, Aydın'ın oyunu alıp AK Parti'ye topuklayan siyasi kapkaççılara karşı milletimizi uyarıyorum. Memlekette adı AK Parti olan ama memlekete kara düzen dayatan, oyları alıp sırtını dönen, hizmet yapmayan, milleti açlıkla burun buruna, yoksullukla baş başa bırakan siyasi dolandırıcılara karşı milletimize uyarıyorum. Bunlarla mücadele için sandığa davet ediyorum."

(SÜRECEK)