CHP'nin Ata Otobüsünün Şoförü Gülyurt: "88'inci Mitingimizde 100 Bin Kilometreyi Aştık, Bu Bir Umut Yolculuğu" - Son Dakika
CHP'nin Ata Otobüsünün Şoförü Gülyurt: "88'inci Mitingimizde 100 Bin Kilometreyi Aştık, Bu Bir Umut Yolculuğu"

15.02.2026 11:01  Güncelleme: 12:29
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 88'incisi Muğla'nın Milas ilçesinde yapılıyor. Mitinglerde toplumun farklı kesimlerinden yoğun ilgi olduğu belirtiliyor ve umut dolu bir hava olduğu vurgulanıyor.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(MUĞLA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting maratonunda 88'inci durağa ulaşıldı. ATA Otobüsü'nün şoförü Gökhan Gülyurt, Milas mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördüklerini belirterek, "Artık insanlar parti olarak değil, umut olarak bakıyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi, Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılacak.

Miting programı kapsamında Türkiye'yi dolaşan ATA Otobüsü'nün şoförü Gökhan Gülyurt, Milas mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Gülyurt, bugüne kadar 100 bin kilometreyi aştıklarını ve 88'inci mitinge ulaştıklarını belirterek, sahadaki atmosferin "her geçen gün daha da güçlendiğini" söyledi.

Gülyurt, mitinglerin önceki yıllara kıyasla daha coşkulu geçtiğini ifade ederek, farklı siyasi görüşlerden vatandaşların da olumlu yaklaşım sergilediğini kaydetti.

Gökhan Gülyurt, "Artık bu işe sadece parti olarak bakılmıyor. Sağcısı, solcusu, farklı partilere gönül veren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Gençler, emekliler ve işçi kesiminden bize karşı yaklaşımları çok güzel. Genel merkezden çıktık, sonra durduğumuz, mola verdiğimiz yerlerde insanlar gerçekten çok sevgi seli oluyor" diye konuştu.

"ATA otobüsü artık Türkiye'de bir simge haline geldi"

Mitinglerde özellikle çocuklar ve gençlerin otobüsü gördükleri zaman fotoğraf çektirmek istediklerini anlatan Gülyurt, şöyle devam etti:

"Genel başkanımızın resmiyle, Ekrem Başkanımızın resmiyle ATA otobüsü artık Türkiye'de bir simge haline geldi. İnsanlar otobüs olarak görmüyor, baba ocağı olarak görüyorlar yollarda. Biz de bunlardan gayet memnunuz, çok mutluyuz. Bu tarz bize gelen sevgi selinden dolayı inşallah daha güzel günlerde bu şekilde devam edeceğiz. An olarak gerçekten bizim her çıktığımız miting, anonsumuz, her şeyimiz bir anı olarak kalıyor. Çünkü o ağlayan yaşlı teyzeleri, emeklilerimizi, öğrencilerimizi, mendil satan çocuklarımızı yollarda trafikte görüyoruz. Gerçekten üzülüyoruz ama onların bize karşı bakışları çok duygusal. Bütün bunları bitireceğimize eminiz. Bu algıyı yıkacağız. Türkiye'yi yine gezmeye devam edeceğiz. Bu çıkmış olduğumuz yolculuk, yapmış olduğumuz mitingler bir umut yolculuğu."

"İnsanların artık umuda, artık güvene ihtiyacı var"

Gökhan Gülyurt, insanların artık umuda, güvene ihtiyacı bulunduğunu, insanların artık yarınlarını düşünemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık ne olacağını bilemiyorlar. Kendilerinden vazgeçiyorlar ama çocukları için bir emel istiyorlar, bir iş istiyorlar, bir öğrenim istiyorlar. Çünkü gerçekten insanlar bir kurgu ve karmaşa içine girmiş durumda. Bu algıların hepsini yıkacağız. Bütün her şey zamanla bitecek. Genel başkanımız olsun, örgütümüz olsun, vekillerimiz olsun, yöneticilerimiz olsun herkes sahada. Doğusundan batısına, Anadolu'dan Ege'sine; evet siz de görüyorsunuz, buradasınız. İnsanlar gerçekten çok mutlu. Otobüsün gelmesi, genel başkanımızın gelmesi ve miting için insanlar kendi imkanlarıyla geliyorlar. Artık bu olay bizim ailemiz oldu. Ne kadar uzak kalsak da baba ocağımız olduğu için, Cumhuriyet Halk Partisi ve ATA otobüsü bir baba ocağı olduğu için biz yollardayız. Ailemizden bir parça gibi. Bu baba ocağını ilerletmekten çok gurur duyuyorum, onur duyuyorum. İnşallah güzel günler olacak. Bunları hep beraber başaracağız."

Kaynak: ANKA

