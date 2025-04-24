CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na İptal Davası Açıldı

(ANKARA) - CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat adına 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle dava açtı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat adına CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'ının iptali için Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Davacılar adına yapılan açıklamada, "4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler; akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür" ifadesi kullanıldı.