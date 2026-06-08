(ANKARA) - CHP'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesinin ardından X hesabı da bugün devredildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin, 4 Haziran Perşembe günü, istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçmesinin ardından X hesabı da devredildi.
CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › CHP'nin Sosyal Medya Hesapları Kılıçdaroğlu Ekibine Geçti - Son Dakika
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