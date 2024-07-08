CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat Hayatını Kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bozfırat için cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, yakınları ve birçok parti üyesi katıldı. Bozfırat'ın cenazesi Nizip Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

08.07.2024 18:47
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Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP'de uzun süredir görev yapan ve son olarak İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bozfırat, kanser tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Bozfırat için, Hazreti Ali Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bozfırat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Partinin İlçe Başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda partili ve sevenleri katıldı.

Bozfırat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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