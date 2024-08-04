CHP Olağanüstü Kurultayı Sivas'ta Sembole Açılıyor

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CHP'nin 6- 9 Eylül'de, tüzük değişikliği ve program değişikliği çalışmalarını başlatma gündemiyle toplanacak Olağanüstü Kurultayı'nın sembolik açılışı, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün yapılan Parti Meclisinde (PM), Tüzük Kurultayı'nın toplanması kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre, Kurultay'ın sembolik açılışı, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak. Bu toplantıya, Parti Meclisi üyeleri, Meclis Grubu ve İl Başkanları katılacak.

Tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere gerçekleştirilecek Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar çalışmalarına Ankara'da devam edecek.

PM toplantısında ayrıca, Can Atalay'ın durumuna ilişkin TBMM'nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubu'na görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM'de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak. Toplantı başvurusunun, diğer parti temsilcilerinin katılımıyla Meclis Başkanlığına teslim edilmesi planlanıyor.