CHP Osmaniye'de Gergin Devir Teslim - Son Dakika
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CHP Osmaniye'de Gergin Devir Teslim

07.07.2026 22:32
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Rıza Tekerek, eski başkanın yerine polis eşliğinde parti binasına girdi; gergin anlar yaşandı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanlığı görevine atanan Rıza Tekerek ve yönetimi, polis eşliğinde çilingir yardımıyla parti binasına girdi.

CHP MYK kararıyla görevden alınan Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer'in yerine atanan Rıza Tekerek, bugün kapısını çilingirle açarak parti binasına girdi. Bu sırada taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Gergin bir ortamda yapılan devir teslimin ardından eski yönetim ve partililer "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız", "Dik dur eğilme, örgüt seninle" sloganları atarak parti binasından ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Polis, Son Dakika

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