CHP Osmaniye Yönetimi İstifa Etti

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- CHP Osmaniye Merkez İlçe Yönetimi üyeleri görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden yöneticiler, siyasi çalışmalarına kurulacak yeni partide devam edeceklerini belirtti.

CHP Osmaniye Merkez İlçe Yönetimi'nde görev yapan üyeler toplu olarak istifa etti. Daha önce görevden alınan CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Barış Özener, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeni bir siyasi oluşumda görev alacaklarını ifade etti.

Özener, açıklamasında, "Görevden alınan seçilmiş CHP Osmaniye Merkez İlçe Yönetimi olarak eksiksiz firesiz, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde Türkiye'yi aydınlık günlere kavuşturacak yeni partimizde görev almak üzere istifalarımızı vermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İstifa kararının CHP'den vazgeçiş olmadığını savunan Özener, bunun yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin korunması amacıyla böyle bir karar aldıklarını söyledi.