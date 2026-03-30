CHP Otobüs Şoförüne Dava

30.03.2026 11:38
CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü yargılanıyor.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki Okan A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra müşteki Okan A'ya söz verdi.

Okan A, Hipodrom Caddesi'nde Sare Y. ile görevli olduğunu, otobüsün, dur ihtarında bulunmalarına rağmen durmadığını, Sare Y'nin üzerine sürdüğünü ve yoluna devam ettiğini söyledi.

Beyanın ardından esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, sanığın, zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık avukatı, aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının talebini kabul ederek duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

İDDİANAMEDEN 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A'nın otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istediği belirtildi.

İddianamede, Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek, Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği aktarıldı.

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö'nün elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığına işaret edilen iddianamede, Mehmet Ö'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı anlatıldı.

Gökhan Gülyurt idaresindeki otobüsün Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istendiği ancak Gülyurt'un "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği kaydedildi.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

