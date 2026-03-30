CHP Otobüsü Şoförüne Hapis İstemi - Son Dakika
CHP Otobüsü Şoförüne Hapis İstemi

CHP Otobüsü Şoförüne Hapis İstemi
30.03.2026 11:59
CHP otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislere direnmesi nedeniyle 13,5 yıla kadar hapis istemi.

CHP milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un polisin 'dur' ihtarına uymayıp, üzerlerine sürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Geçen yıl 23 Nisan'da meydana gelen olayda Gökhan Gülyurt, 06 CHP 66 plakalı parti otobüsünü, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi yönüne doğru giderken iddiaya göre 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Mehmet Ö., Okan A., Okan Y., Sare Y. ve Yasemin K.'nin üzerine sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Gökhan Gülyurt hakkında, zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

'ÜZERİNE SÜRDÜ, DÜZ DEVAM ETTİ'

Ankara 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi. Duruşmaya şikayetçi polislerden Okan A., bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Şikayetçi Okan A., "Otobüs orta şeritten geliyordu, 'dur' ihtarında bulunduk, ancak durmadı. Ben kavşak içindeydim ama yanımdaki polis memuru Sare Y. ise yoldaydı, onun üzerine sürdü, düz devam etti. Sare Y. kendini geriye doğru çekti. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Gökhan Gülyurt'un zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için sanık avukatına süre vererek duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Otobüsü Şoförüne Hapis İstemi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: CHP Otobüsü Şoförüne Hapis İstemi - Son Dakika
