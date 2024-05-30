CHP Parti Okulu, Belediye Meclis Üyeleri İçin Eğitim Başlattı - Son Dakika
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CHP Parti Okulu, Belediye Meclis Üyeleri İçin Eğitim Başlattı

CHP Parti Okulu, Belediye Meclis Üyeleri İçin Eğitim Başlattı

CHP Parti Okulu, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen belediye meclis üyelerinin eğitimine başladı. Eğitimlerde, CHP'nin yerel yönetim vizyonu çerçevesinde mevzuat ve uygulamalara dair teknik bilgiler ve iletişim dersleri anlatılıyor.

30.05.2024 17:34  Güncelleme: 17:35
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(ANKARA) - CHP Parti Okulu, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen belediye meclis üyelerinin eğitimine başladı.

CHP Parti Okulu, "insan odaklı, dirençli ve daha yaşanabilir kentler yaratmak" hedefiyle, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclisine seçilen üyelerin eğitimine başladı.

CHP Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın iş birliğiyle "güncel, pratik, yasal ihtiyaçlara yönelik, vizyoner bir bakış açısı geliştirmek" hedefiyle hazırlanan Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi'ne Türkiye'deki tüm CHP'li belediye meclis üyeleri katılıyor. 10 ilde gerçekleştirilen eğitimlerde belediye meclis üyeleri, katılımcı çözüm önerilerini tartışıyor.

Eğitimde, CHP'nin yerel yönetim vizyonu çerçevesinde mevzuat ve uygulamalara dair teknik bilgiler ve iletişim dersleri anlatılıyor. Dersleri, en az bir dönem belediye meclis üyeliği yapmış, tecrübeli CHP Parti Okulu eğitmenleri anlatıyor.

Yerel yönetim eğitimlerinin geniş yankı uyandırdığını belirten CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Özcan Baripoğlu, eğitimlerin Türkiye'nin dört bir yanında devam ettiğini söyledi.

Eğitimlerin Türkiye çapında tamamlanmasının ardından, CHP'li belediye meclis üyeleri için gelişim seminerleri ve uzmanlık alanlarında özel eğitimler de düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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