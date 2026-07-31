CHP Parti Okulu Yeniden Taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Parti Okulu Yeniden Taşınıyor

CHP Parti Okulu Yeniden Taşınıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Okulu, Bülent Ecevit Siyaset Okulu binasına döneceğini açıkladı ve eğitim alanlarını güçlendirecek.

(ANKARA) - CHP Parti Okulu, 2025 yılı aralık ayında ayrıldığı Bülent Ecevit Siyaset Okulu binasına yeniden taşındığını açıkladı.

CHP Parti Okulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışmaların 2011 yılında eski CHP Genel Merkezi binasında Bülent Ecevit Siyaset Okulu adıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada, kuruluşundan bu yana on binlerce parti üyesine ulaşıldığı ve binlerce eğitim programı düzenlendiği ifade edildi.

Parti Okulu'nun 2025 yılı aralık ayında alınan kararla hizmet verdiği binadan ayrılarak CHP Genel Merkezi'ndeki bir ofise taşındığı, eğitim sınıflarının ise makam odalarına dönüştürüldüğü kaydedildi.

Parti Okulu'nun yeniden Bülent Ecevit Siyaset Okulu binasına taşındığı belirtilen açıklamada, makam odası olarak kullanılan bölümlerin tekrar sınıfa dönüştürüleceği ve eğitim alanlarının yeni donanımlarla güçlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Güçlü örgüt, nitelikli eğitimle; iktidar yürüyüşü ise bilinçli ve örgütlü kadrolarla mümkündür." ifadelerine yer verildi.

CHP Parti Okulu, eğitim faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit, Partiler, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Parti Okulu Yeniden Taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
22:51
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
20:13
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 00:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Parti Okulu Yeniden Taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.