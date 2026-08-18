CHP, Saha Çalışmaları İçin Otobüsleri Hazır

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, 9 Eylül'den sonra yola çıkması planlanan otobüsleri hazırladı.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan otobüsün üzerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı yer aldı.

Partinin 9 Eylül'den itibaren saha çalışmalarında kullanacağı otobüsün hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.