CHP, Saha Çalışmaları İçin Otobüsleri Hazır
CHP, 9 Eylül'den itibaren kullanacağı otobüsleri hazırladı. Üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var.
(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, 9 Eylül'den sonra yola çıkması planlanan otobüsleri hazırladı.
CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan otobüsün üzerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı yer aldı.
Partinin 9 Eylül'den itibaren saha çalışmalarında kullanacağı otobüsün hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
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