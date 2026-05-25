CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Destek Açıklaması

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel'in yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Özdağ, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile düzenlediği basın toplantısında, partisinde yaşananların Türkiye demokrasisi açısından kara bir gün olduğunu ifade etti. Demokrasi adına yeni bir mücadele sürecinin başladığını belirten Özdağ, Samsun'daki 17 ilçe başkanıyla birlikte partinin tüm kademeleri ve yönetiminin Özgür Özel'in yanında olduğunu bildirdi.

Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel'in yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Çan ise Özgür Özel'in, genel başkanlığa seçildiği kurultayda, "Ben CHP'yi ilk seçimde Türkiye'nin birinci partisi yapmazsam, ilk genel seçimde Türkiye'nin iktidarı yapmazsam bu görevden feragat edeceğim" dediğini anlattı.

Yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olduklarını ifade eden Çan, şöyle konuştu:

"Ne olduysa ondan sonra oldu. Daha sonrasında belediyelerimizin başarısı daha derin bir hale geldi. Ekim ayında bir kayyum yöntemiyle süreç başlatıldı, düğmeye basıldı. 417 belediye kazanmışız. Bunları kötüleyerek halkın gözünden düşüremeyeceğini anlayanlar, diploma yöntemiyle dünya tarihinde görünmemiş bir şekilde 33 yıl geriye giderek Cumhurbaşkanı adayımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın diplomasını iptal ettiler. Bir gün sonra gözaltı süreci, ondan sonra 23 Mart'ta hukuk darbesiyle, yargının aparatlaştırıldığı bir darbeyle partimizi cezaevine tıkma süreci oluştu."

"ÖZGÜR ÖZEL LİDER DURUŞU GÖSTERMİŞTİR"

Özgür Özel'in 19 Mart'tan sonra sahada çalışarak CHP'nin oylarını yükselttiğini, bu sebeple de CHP'nin baskı altına alındığını söyleyen Çan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar 109 miting yapan genel başkanımız, yapılan her ankette partimizin genel başkanı olarak partimizin birinci parti olduğunu tescilledi. Oylarımız da giderek artan şekilde yükseldi. Sonrasında hepinizin malumu; yalan, yanlış, düzmece hadiselerle önce yolsuzluk iddiaları, daha sonra bel altı birtakım paylaşımlarla partimize hücum edildi. Ama bir yandan da alternatif Kasım 2023'teki 38. Kurultay'da şaibe dedikoduları üretildi. Bugün mutlak butlan kararıyla atanmış, bir önceki seçilmiş genel başkan dedi ki, 'Kurultayda hiçbir şaibe yok'. Kendisini mahkemelere davet ettiler, ifade vermeye gitmedi. Ama neyle zorlandı bilmiyoruz. Daha sonra eline bir mahkeme kararı tebliğ edildi ve ondan sonrasında da son 3-4 güne sıkışan süreci hep beraber yaşadık. Genel başkanımızın TOMA'nın üzerine çıkması, yağmurda o kararlılığı Türkiye'de yaşayan 86 milyona göstermesi, genel merkezde bir kişinin getirdiği tebligatı yırtarak fırlatması bir lider duruşu göstermiştir."