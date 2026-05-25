CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Destek Açıklaması

25.05.2026 16:54  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Milletvekili Murat Çan, düzenledikleri basın toplantısında Genel Başkan Özgür Özel'e desteklerini açıkladı. Özdağ, 'CHP'yi birinci parti yapan Özgür Özel'in yanında durmaya devam edeceğiz' dedi. Çan ise partiye yönelik baskıları eleştirerek Özel'in liderlik duruşunu övdü.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel'in yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Özdağ, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile düzenlediği basın toplantısında, partisinde yaşananların Türkiye demokrasisi açısından kara bir gün olduğunu ifade etti. Demokrasi adına yeni bir mücadele sürecinin başladığını belirten Özdağ, Samsun'daki 17 ilçe başkanıyla birlikte partinin tüm kademeleri ve yönetiminin Özgür Özel'in yanında olduğunu bildirdi.

Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel'in yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Çan ise Özgür Özel'in, genel başkanlığa seçildiği kurultayda, "Ben CHP'yi ilk seçimde Türkiye'nin birinci partisi yapmazsam, ilk genel seçimde Türkiye'nin iktidarı yapmazsam bu görevden feragat edeceğim" dediğini anlattı.

Yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olduklarını ifade eden Çan, şöyle konuştu:

"Ne olduysa ondan sonra oldu. Daha sonrasında belediyelerimizin başarısı daha derin bir hale geldi. Ekim ayında bir kayyum yöntemiyle süreç başlatıldı, düğmeye basıldı. 417 belediye kazanmışız. Bunları kötüleyerek halkın gözünden düşüremeyeceğini anlayanlar, diploma yöntemiyle dünya tarihinde görünmemiş bir şekilde 33 yıl geriye giderek Cumhurbaşkanı adayımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın diplomasını iptal ettiler. Bir gün sonra gözaltı süreci, ondan sonra 23 Mart'ta hukuk darbesiyle, yargının aparatlaştırıldığı bir darbeyle partimizi cezaevine tıkma süreci oluştu."

"ÖZGÜR ÖZEL LİDER DURUŞU GÖSTERMİŞTİR"

Özgür Özel'in 19 Mart'tan sonra sahada çalışarak CHP'nin oylarını yükselttiğini, bu sebeple de CHP'nin baskı altına alındığını söyleyen Çan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar 109 miting yapan genel başkanımız, yapılan her ankette partimizin genel başkanı olarak partimizin birinci parti olduğunu tescilledi. Oylarımız da giderek artan şekilde yükseldi. Sonrasında hepinizin malumu; yalan, yanlış, düzmece hadiselerle önce yolsuzluk iddiaları, daha sonra bel altı birtakım paylaşımlarla partimize hücum edildi. Ama bir yandan da alternatif Kasım 2023'teki 38. Kurultay'da şaibe dedikoduları üretildi. Bugün mutlak butlan kararıyla atanmış, bir önceki seçilmiş genel başkan dedi ki, 'Kurultayda hiçbir şaibe yok'. Kendisini mahkemelere davet ettiler, ifade vermeye gitmedi. Ama neyle zorlandı bilmiyoruz. Daha sonra eline bir mahkeme kararı tebliğ edildi ve ondan sonrasında da son 3-4 güne sıkışan süreci hep beraber yaşadık. Genel başkanımızın TOMA'nın üzerine çıkması, yağmurda o kararlılığı Türkiye'de yaşayan 86 milyona göstermesi, genel merkezde bir kişinin getirdiği tebligatı yırtarak fırlatması bir lider duruşu göstermiştir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:33:22. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.