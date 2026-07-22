CHP Silivri İlçe Başkanı Gözaltında - Son Dakika
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CHP Silivri İlçe Başkanı Gözaltında

22.07.2026 12:06
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Doruk Bulut, Silivri Belediyesindeki usulsüzlükler nedeniyle adliyeye sevk edildi.

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, adliyeye sevk edildi.

Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bulut, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin savcılıkta ifadesine başlandığı öğrenildi.

Operasyon

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmişti.

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmıştı.

Tespitler doğrultusunda, Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık, "örgütün kurucusu" ile "yöneticisi" olduğu değerlendirilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla hareket eden, belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunan zanlılar hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, eski CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Demirayak, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın şoförü Serdar Tuna, Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde inşaat işçisi olan Yalçın Tuna, Erstream Yayıncılık AŞ'de satış personeli emekli Pınar Kalaba, Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği AŞ'den Adem Kalaba, Spot Denizcilik AŞ'de sekreter emekli Ayla Can, Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Dirik, Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı Nihat Nahit Sarayönü, Kale Şömine İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde şömine ustası Murat Tuna, Şah Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ortağı Gökhan Tuna, AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketinin ortağı Naci Aydın, Adem Tuna ve Gökhan Bıçak yakalanmıştı.

Belediye Başkanı Balcıoğlu, Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Hakimlik, 8 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilmişti.

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Silivri İlçe Başkanı Gözaltında - Son Dakika

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