CHP Şoförü G.G. İfadesinde Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
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CHP Şoförü G.G. İfadesinde Suçlamaları Reddetti

23 Nisan etkinliği sırasında polise mukavemetle suçlanan CHP şoförü G.G., kasti eylemi olmadığını söyledi.

02.05.2025 18:29
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(ANKARA) - Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli tedbiri uygulanan CHP'nin otobüs şoförü G.G'nin savcılık ifadesinde "Ben şoför olarak çalışmaktayım. Emniyete veya devlete karşı kasti bir eylemim yoktur" dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında partilileri Birinci Meclis önüne götüren CHP'nin otobüs şoförüne ev hapsi verildiğini duyurmuş ve "Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi" demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu açıklamanın ardından soruşturmanın "görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi" gerekçesiyle başlatıldığını duyurmuştu.

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şoför G.G'ye 'Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli tedbiri uygulandı.

Gökhan G., savcılıkta verdiği ifadesinde, Emniyete veya devlete karşı kasti bir eylemi olmadığını belirterek şu ifadeyi verdi:

"Olay günü 23 Nisan etkinlikleri için Genel Başkan'a tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclis'e gitmek istedik. Program akışına yetişmek için ana yol yerine, önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak fren mesafem kısa olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polislerle konuştular. Daha sonra Trafik Şube Müdürü'nün talimatıyla araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren Trafik Şube Müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim. Ben şoför olarak çalışmaktayım. Emniyete veya devlete karşı kasti bir eylemim yoktur."

Kaynak: ANKA

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