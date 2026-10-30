CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Göreme\'deki peribacası çökmesinde ölenlere rahmet diledi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Göreme'deki peribacası çökmesinde ölenlere rahmet dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Göreme Açık Hava Müzesi yakınındaki peribacası çökmesinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa, Nevşehir halkına geçmiş olsun diledi.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında peribacası çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı mesajında, "Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi yakınında meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, Nevşehir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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