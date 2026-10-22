CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa'da İl Başkanı Karadağ ve örgütle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa'da İl Başkanı Karadağ ve örgütle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa\'da İl Başkanı Karadağ ve örgütle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa İl Başkanlığında İl Başkanı Ferhat Karadağ, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Şanlıurfa'daki örgütsel çalışmalar, yerel yönetimlere ilişkin gelişmeler ve önümüzdeki döneme yönelik çalışmalar değerlendirildi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa İl Başkanlığında il yöneticileri, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanları ile bir araya geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa İl Başkanlığımızda, İl Başkanımız Ferhat Karadağ, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanlarımızla bir araya geldik. Toplantımızda Şanlıurfa'daki örgütsel çalışmalarımızı, yerel yönetimlere ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiMüslim SarıŞanlıurfaPolitikaKaradağGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Tartışma yaratacak görüntü Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi Sonrası korkunç İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
18:09
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
17:46
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
17:04
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 18:26:05. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa'da İl Başkanı Karadağ ve örgütle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei