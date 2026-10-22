CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa\'da İl Başkanı Karadağ ve örgütle buluştu

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa İl Başkanlığında il yöneticileri, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanları ile bir araya geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa İl Başkanlığımızda, İl Başkanımız Ferhat Karadağ, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanlarımızla bir araya geldik. Toplantımızda Şanlıurfa'daki örgütsel çalışmalarımızı, yerel yönetimlere ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik" ifadelerini kullandı.