(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı mesajında, "Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.