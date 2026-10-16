CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel\'in TBB\'deki 131 delege sözüne yanıt verdi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "TBB'nin Cumhur İttifakı'nın eline geçmemesi için delegasyonda çoğunluğumuz olduğu halde aday çıkarmadık; YENİ Parti'nin adayı Sayın Ayşe Ünlüce'yi destekledik. Sayın Ünlüce de bizi arayarak teşekkür etmiştir. Süreç bu kadar açıkken psikolojik hezeyanlar içinde olan yok hükmünde Genel Başkan Özgür Özel'in televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalar bizi hayrete düşürmektedir" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Sarı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yok hükmünde Genel Başkan Özgür Özel, katıldığı televizyon programında dün yapılan TBB Başkanvekilliği seçimine ilişkin gerçekleri çarpıtan açıklamalarda bulundu. 864 kişilik delegasyonda 131 delegeyle seçimi tek başlarına kazandıklarını söylemiş. Siyaset üretmek yerine sadece polemik üreten Özel'e artık cevap vermek istemiyoruz ama vatandaşı yalanlarıyla kandırmasına da müsaade etmeyeceğiz. Yeni Partili yetkililerin kibirli tutumlarına, zehirli dillerine rağmen toplumsal muhalefetin bölünmemesi ve TBB'nin Cumhur İttifakı'nın eline geçmemesi için delegasyonda çoğunluğumuz olduğu halde aday çıkarmadık; Yeni Parti'nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'yi destekledik.

Kararımız ve desteğimiz ortadadır. Sayın Ünlüce de bizi arayarak teşekkür etmiştir. Süreç bu kadar açıkken psikolojik hezeyanlar içinde olan yok hükmünde Genel Başkan Özgür Özel'in televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalar bizi hayrete düşürmektedir. Kamuoyunu yanıltan bu sözleri kabul etmiyoruz. Özel'in ruh sağlığından ciddi şekilde endişe ediyoruz."