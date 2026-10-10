CHP Sözcüsü Sarı, Parlak'ın Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçilmesini kutladı - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, Parlak'ın Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçilmesini kutladı

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CHP Sözcüsü Sarı, Parlak\'ın Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçilmesini kutladı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cafer Parlak'ın Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçilmesini kutladı. Sarı, tutuklanan Başkan Mithat Bülent Özmen'in ve Eyüpsultan halkının iradesine sahip çıkan meclis üyeleriyle örgütü de tebrik etti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cafer Parlak'ın Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tutuklanan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen'in ve Eyüpsultan halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkan belediye meclis üyelerimizi, örgütümüzü ve Başkan Vekilimiz Cafer Parlak'ı kutluyorum. Eyüpsultan halkının iradesi yine Eyüpsultan'da kaldı" dedi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde adayımız Cafer Parlak seçildi. Tutuklanan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen'in ve Eyüpsultan halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkan belediye meclis üyelerimizi, örgütümüzü ve Başkan Vekilimiz Cafer Parlak'ı kutluyorum. Eyüpsultan halkının iradesi yine Eyüpsultan'da kaldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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