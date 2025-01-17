CHP Sözcüsü Yücel\'den Rıza Akpolat\'a Tepki: \'Hukuksuzlukları Millet Affetmez!\'

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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine, "Bu yapılan hukuksuzlukları millet affetmez!" sözleriyle tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesine göre 'Hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ile yine hakkında delilleri karartma veya kaçma şüphesi olduğuna dair somut bulgu' bulunmayan bir kişi tutuklanamaz! Tutuksuz yargılanma asıl, tutuklu yargılanma istisnadır! Beşiktaş soruşturması siyasidir! Bu yapılan hukuksuzlukları millet affetmez!" dedi.