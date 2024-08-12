CHP Spor Kurulu Başkanı: Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki başarısızlık Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluğunda - Son Dakika
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CHP Spor Kurulu Başkanı: Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki başarısızlık Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluğunda

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nı Türkiye'nin 64. sırada bitirmesiyle ilgili, 'Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki neticenin baş sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır' dedi.

12.08.2024 13:47
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(ANKARA)- CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nı Türkiye'nin 64. sırada bitirmesiyle ilgili, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki neticenin baş sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır" dedi.

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda Türkiye'nin 64. olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, iktidarın uyguladığı politikaları eleştiren Şerefhan, "1984 senesinden beri altın madalya kazanamadığımız ilk olma özelliği kazanan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı geride bıraktık. Oyunlarda 64'ncü olduk. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu başarısızlığın sonucu sadece spor federasyonlarına yüklenmeye çalışılmaktadır. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başarısızlığını sadece spor federasyonlarına yüklemek son derece yanlıştır. Spor federasyonları spor yönetiminin ve planlamasının sadece bir bileşenidir. Federasyonlardan ziyade sporu yönetenlerin bu başarısızlıkta payı çok daha fazladır" değerlendirmesini yaptı.

Şerefhan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Spor bilimleri fakülteleri ve sporun diğer paydaşları yıllardır sporun içine alınmıyor ve söz sahibi yapılmıyor. Spora siyaseti sokanlar, ahbap çavuş ilişkisi ile başarısız federasyon başkanlarını seçtirenler, hükümete yakın olan federasyonlara fazla bütçe verip yakın olmayanların bütçesini sıkanlar bu işin asıl sorumlusudur. Önümüzde yine spor federasyonları seçimleri var. Bu seçimlerde umarız sporu yönetenler yaptıkları yanlış seçimleri ve hareketleri iyi analiz edip, federasyon başkanlarında aranacak kriterlerin başına liyakat ve vizyon sahibi olma özelliğini getirirler. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan milli sporcularımıza, teknik kadrolara ve spor federasyonlarına teşekkür ediyoruz. Çok net ifade etmek istiyorum, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki neticenin baş sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Spor Kurulu Başkanı: Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki başarısızlık Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluğunda - Son Dakika

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