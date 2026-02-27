CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Solakoğlu, Giresun Belediye Başkanı Köse'yi Ziyaret Etti

(GİRESUN) – CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti. Görüşmede üreticinin sorunları değerlendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti. Görüşmeye, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük, parti yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akten ve Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere de katıldı.

Köse, görüşmede, bölgenin en önemli geçim kaynağı fındık üretimi başta olmak üzere tarımda yaşanan sıkıntıları aktardı.Fındığın bölge ekonomisindeki stratejik önemine vurgu yapılarak, üreticilerin desteklenmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve ürünün katma değerinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Görüşmede tarım politikalarının yereldeki yansımaları da değerlendirildi, üreticinin emeğinin karşılığını almasının gerekliliği ifade edildi. Fındığın uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması ve markalaşma çalışmalarının önemine işaret edilerek, üretici birliklerinin güçlendirilmesi ve tarımsal destek kalemlerinin etkinleştirilmesi konuları da ele alındı.