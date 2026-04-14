CHP Tazminat Davalarını Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 6 Şubat depremleri sonrasında açılan tazminat davalarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Tazminat davalarında zarar hesaplama, kusur oranı ve yargılama giderleri açısından standart bir uygulama var mı? TOKİ konutu, kira yardımı ve benzeri destekler tazminattan düşülüyor mu, bunun hukuki dayanağı nedir?" sorularını yöneltti.

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 6 Şubat depremleri sonrasında açılan tazminat davalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, depremzedelerin uğradığı zararın nasıl hesaplandığını ve uygulamalardaki standartları sordu.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, bazı davalarda idarenin kusurlu bulunmasına rağmen tazminat hesaplamalarının deprem tarihindeki düşük bedeller üzerinden yapıldığını belirten Emre, sağlanan sosyal desteklerin tazminattan düşüldüğü ve bazı yurttaşların ayrıca yargılama giderleriyle karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

Soru önergesinde depremzedelerin gerçek zararlarının güncel koşullara göre karşılanıp karşılanmadığını soran Emre, sosyal devlet kapsamında sunulan desteklerin tazminat yerine sayılmasının ciddi hak kayıplarına yol açabileceğine işaret ederek bu kapsamda uygulamaların hukuki dayanağının açıklanmasını talep etti.

Emre önergesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Tazminat davalarında zarar hesaplama, kusur oranı ve yargılama giderleri açısından standart bir uygulama var mı? Maddi zarar hesabında deprem tarihi mi, yoksa güncel rayiç bedel mi esas alınıyor? Son iki yılda Bakanlık ve bağlı kurumların kusurlu bulunduğu dosya sayısı kaç? TOKİ konutu, kira yardımı ve benzeri destekler tazminattan düşülüyor mu, bunun hukuki dayanağı nedir? Sağlanan destekler sosyal yardım mı yoksa tazminat kalemi olarak mı değerlendiriliyor? Kusur tespitine rağmen 'zarar kalmadığı' gerekçesiyle tazminat ödenmeyen ve davacıların yargılama giderleri yüküyle karşılaştığı dosya sayısı kaç?"