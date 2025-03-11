CHP Trabzon İl Başkanı: İmamoğlu'nun Ziyareti Engellenmeye Çalışılıyor

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart Trabzon ziyaretinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce engellenmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Gençlik Spor İl Müdürü'ne de söylememe rağmen kendisi 'öyle bir şey olmadığını' bana söylemiştir. Ama buradaki tek bir amaç vardır; CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretini engellemek ya da ona salon vermeyerek, bizleri burada zor durumda bırakmak için yapılmıştır. Bizler tabi aslında bu yapılanların ne anlama geldiğini bizler çok iyi biliyoruz" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'taki Trabzon ziyaretinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce engellenmeye çalışıldığını öne sürerek bir açıklama yaptı. Bak, şunları söyledi:

"Öncelikle biz, bir hafta önce Genel Merkez'den Ekrem Başkan'ın 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30 ile 22.00 arasında Trabzon'da olacağı bilgisi bizlere ulaştı. Dolayısıyla, biz o andan itibaren hemen salon durumuna bir göz atalım dedik. Salon konusunda Trabzon'da iki büyük salon var. Bunlardan bir tanesi Hayri Gür Spor Salonu var, bir diğeri de Beşirli'de bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu var. Hayri Gür Spor Salonu'nda Trabzonspor Basketbol Takımı'nın maçları oynandığı için o gün de Trabzonspor'un maçı vardı, oranın olmayacağı çünkü bir gün öncesinden burada platform oluşturulacağı ve salonun hazırlanmasının gerektiği için oranın zaten olmayacağını düşünerek biz Beşirli'deki çok amaçlı salonun araştırmasını yapalım dedik.

" Yomra'daki salondaki turnuvaların hemen dün oradan çekilerek, Beşirli'deki çok amaçlı salona kaydırıldığını biliyoruz"

Öncelikle ben, bu salonla ilgili kişilerden salonun durumu hakkında 15 Mart günü için bir durum değerlendirmesi istedim. Bana söyledikleri: 'Başkanım, burada hentbol maçları oynanıyor ama 15 Mart günü burası müsait, hiçbir program yok. Dolayısıyla biz de pazartesi günü yani dün sabah erkenden Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne dilekçemizle buranın 15 Mart günü bizlere tahsis edilmesi için talebimizi ilettik. Fakat gün içerisinde bir an önce cevap alıp işlere koyulmak için beklerken bir türlü cevap gelmedi. Biz, bu gelmeyen cevap üzerine Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu telefonda iki kez aramama rağmen bana dönüş yapmadı. Devamında Whatsapp'tan kendisine 'Bir an önce cevap bekliyoruz Müdürüm' diye yazdıktan sonra bana akşam saat 17.00 gibi mesai saatlerinin bitiminde dönüş yaptı. 'Başkanım çok yoğundum, dönüş yapamadım. Kusuruma bakma' deyince, 'Ne yaptık Müdürüm, salonun durumu nedir' diye sordum. Bana, 'Başkanım, o gün salonda Masa Tenisi Federasyonu'nun turnuva maçları var. Dolayısıyla orası onlara tahsis edilmiş. Biz burayı size tahsis edemeyeceğiz. Kusurumuza bakmayın' diye bir cevap aldım.

Oysa biz orada masa tenisi turnuvalarının yaklaşık iki aydan beri oynanmadığını, bu turnuvaların Yomra'daki jimnastik salonunda yapıldığını biliyoruz. Ama ne hikmetse, Yomra'daki salondaki turnuvaların hemen dün oradan çekilerek, Beşirli'deki çok amaçlı salona kaydırıldığını ve programların oraya alındığını biliyoruz. Ben bunu, Gençlik Spor İl Müdürü'ne söylememe rağmen kendisi 'öyle bir şey olmadığını' bana söylemiştir. Ama burada tek bir amaç vardır; CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'nun buradaki ziyaretine engellemek ya da ona salon vermeyerek, bizleri burada zor durumda bırakmak için yapılmıştır. Bizler tabi aslında bu yapılanların ne anlama geldiğini bizler çok iyi biliyoruz.

"Burada büyük bir korku var, büyük bir panik havası var iktidar kanadında"

Burada büyük bir korku var, büyük bir panik havası var iktidar kanadında. Dolayısıyla bütün kurumlara bu panik havasına baskıyla sindirmeyle bu işleri görmeye çalışıyorlar ama bizler ne olursa olsun bizlere salon vermeseler de sokakta bahçede halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bunu hiç bir güç engelleyemeyecektir. Bugün ülke bu kadar zor şartlar altındayken bugün bir salonu CHP'nin bir evladına ya da bu memleketin bir evladına Trabzon'un evladına vermemek onların ayıbıdır. Bunu halk çok net bilmektedir. Bunun sonucunda halk sandıkta net olarak da bunun cevabını onlara verecektir. Bizler ne olursa olsun bu programı yapacağız halkımızla Ekrem başkanımızı buluşturacağız ve emin olun halkımız kazanacak Türkiye kazanacak bunu net bir şekilde söyleyebilirim."