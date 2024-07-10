CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili suç duyurusunda bulunacak

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(ANKARA) - CHP, yarın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak, ardından İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvuracak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekillerinden oluşan heyet, yarın saat 11.00'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapacak.

CHP'liler suç duyurusunun ardından, saat 13.30'da İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru gerçekleştirecek.