CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili suç duyurusunda bulunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. Ardından, İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvuru yapacaklar.

10.07.2024 23:30
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(ANKARA) - CHP, yarın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak, ardından İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvuracak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekillerinden oluşan heyet, yarın saat 11.00'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapacak.

CHP'liler suç duyurusunun ardından, saat 13.30'da İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

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