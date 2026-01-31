CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Çorum'da.

Haber: Feyaz ÇANAK- Kamera: Yasin KABADAYI

(ÇORUM) - CHP PM üyesi Nazan Güneysu, "Toplumda emekliler 75-80 yaşından sonra inşaatlarda, pazarlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Emeklilerin çocukları ekonomik zorluklar nedeniyle üniversitede kayıtlarını dondurup gelip ailenin bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir yaşam koşulunda siz daha iyi yaşamak istemez misiniz? Avrupa'da emekliler dünyayı geziyor bizim emeklilerimiz 70 yaşında gece bekçiliği yapıyor. Bizim mücadelemiz vatandaşımızın, Türk halkının hak ettiği şekilde yaşaması için" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı yarın Çorum'da yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 14.00'da Abide Kavşağı'nda yapılacak mitinginde Çorumlulara hitap edecek.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'nda açıklamalarda bulunan CHP PM üyesi Nazan Güneysu, "Çorum halkı yarın saat 14.00'te Abide meydanında Genel Başkanımızı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Söyleyeceklerini çok kıymetli bulduklarını belirttiler. 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca tutsak edilmesinin ardından ilk miting Samsun'da oldu. Samsun tarihinin iki mitinginden birini yaptık ve her mitingde dalga büyüdü. 86. mitingin Çorum'da yapılması çok kıymetli. Genel Başkanımızın dediği gibi artık hiçbir yer hiçkimsenin kalesi değil. Biz bunu Çorum'da gördük. Hiç ummadığınız insanlar Genel Başkanı ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyorlar.

"Avrupa'da emekliler dünyayı geziyor bizim emeklilerimiz 70 yaşında gece bekçiliği yapıyor"

Toplumda emekliler 75-80 yaşından sonra inşaatlarda, pazarlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Emeklilerin çocukları ekonomik zorluklar nedeniyle üniversitede kayıtlarını dondurup gelip ailenin bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir yaşam koşulunda siz daha iyi yaşamak istemez misiniz? Avrupa'da emekliler dünyayı geziyor bizim emeklilerimiz 70 yaşında gece bekçiliği yapıyor. Bizim mücadelemiz vatandaşımızın, Türk halkının hakettiği şekilde yaşaması için. O yüzden de doğal olarak partimize ve iktidarımıza duyulan umut her geçen gün büyüyor."