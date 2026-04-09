CHP ve AK Parti Arasında Meclis Tartışması

09.04.2026 22:57
CHP'li Başarır, AK Parti'nin Meclis'te olmadığını savunarak eleştirilere yanıt verdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Meclis çalışmaları üzerinden CHP'yi hedef alan açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Başarır, Meclis'in açıldığı saatte AK Parti grubunun yerinde olmadığını savunarak, sorumluluğun CHP'ye yüklenemeyeceğini ifade etti.

TBMM'de Genel Kurul çalışmaları üzerinden AK Parti ile CHP arasında yeni bir tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin yoklama süreci üzerinden Meclis'i çalışamaz hale getirdiğini öne sürerken; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Başarır, paylaşımında, Meclis'in açıldığı saatte AK Parti grubunun hazır bulunmadığını savundu. Meclis Başkanının yoklamayla oturumu açtığını belirten Başarır, AK Parti milletvekillerinin önemli bir bölümünün de salonda olmadığını ifade etti.

"Birçoğunuz Mecliste olmayacak; sonra CHP suçlu olacak öyle mi?"

Ali Mahir Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclisin açıldığı saatte AKP grubu olarak vaziyet etmeyeceksiniz; Meclis Başkanı yoklama ile meclisi açacak; birçoğunuz Mecliste olmayacak; sonra CHP suçlu olacak öyle mi? Bir parça edep, utanma yahu!"

Kaynak: ANKA

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
