CHP ve AK Parti Arasında Meclis Tartışması

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Meclis çalışmaları üzerinden CHP'yi hedef alan açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Başarır, Meclis'in açıldığı saatte AK Parti grubunun yerinde olmadığını savunarak, sorumluluğun CHP'ye yüklenemeyeceğini ifade etti.

TBMM'de Genel Kurul çalışmaları üzerinden AK Parti ile CHP arasında yeni bir tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin yoklama süreci üzerinden Meclis'i çalışamaz hale getirdiğini öne sürerken; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Başarır, paylaşımında, Meclis'in açıldığı saatte AK Parti grubunun hazır bulunmadığını savundu. Meclis Başkanının yoklamayla oturumu açtığını belirten Başarır, AK Parti milletvekillerinin önemli bir bölümünün de salonda olmadığını ifade etti.

Ali Mahir Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclisin açıldığı saatte AKP grubu olarak vaziyet etmeyeceksiniz; Meclis Başkanı yoklama ile meclisi açacak; birçoğunuz Mecliste olmayacak; sonra CHP suçlu olacak öyle mi? Bir parça edep, utanma yahu!"