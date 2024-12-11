CHP ve MHP Kayyum Atamaları Üzerine Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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CHP ve MHP Kayyum Atamaları Üzerine Bir Araya Geliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nu ele alma çağrısının ardından CHP ve MHP heyetleri, bu konuda görüş alışverişinde bulunmak üzere TBMM'de bir araya geliyor.

11.12.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
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(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun ele alınması gerektiği açıklaması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yıldız'ın açıklamalarını olumlu değerlendirmesinin ardından, CHP ve MHP heyetleri bugün saat 13.30'da bir araya geliyor.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, kayyum atamalarına ilişkin tartışmaların ve açıklamaların ardından CHP ve MHP'li kurmaylar temaslara başladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasıyla başlayan daha sonraki kayyum atamalarıyla alevlenen tartışmalar sürecinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, belediyelere kayyum atanması tartışmalarına değinerek, "Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz, Seçim Kanunu'nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız. Onun için de bu kanunlara ihtiyaç vardır" açıklamasında bulunmuştu.

Feti Yıldız daha sonra da X hesabından, "Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamalarına olumlu yanıt vererek, "MHP'nin o yaklaşımını kıymetlendirdiğimi ve dikkatle takip edeceğimizi, bu hafta içinde de kendileriyle temas kuracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. MHP'ye de diyoruz ki, bu sefer bu değerlendirme samimi ise ve eğer ittifak ortağınızın her yaptığına bugüne kadar verdiğiniz kayıtsız ve meclis tarihi için takdire şayan desteğe, bu sefer iktidar partisinden bir seferlik istediğiniz bu yaklaşıma destek bulabilirseniz, Türkiye'yi büyük bir ayıptan demokrasimizi büyük bir cendereden kurtarmış olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından iki partinin kurmayları arasında temas kuruldu. CHP ve MHP'li grup başkanvekilleri ve hukukçu vekillerin katılımıyla bugün saat 13.30'da Meclis'te bir araya gelecek. CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katılacak. Toplantıya MHP adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül katılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP ve MHP Kayyum Atamaları Üzerine Bir Araya Geliyor - Son Dakika

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