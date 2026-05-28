CHP ve MHP Kurban Bayramı'nda Buluştu

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'nden bayramlaşmaya giden heyette Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer alıyor.

CHP heyetini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Heyetler ziyarette birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladılar.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, "Terörsüz Türkiye'nin çözümüne yaklaşılan bir yerde, düzensiz bir dünyanın baskın olmaya başladığı bir yerde sağduyunun ve ortak aklın öne çıkması gerekiyor" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da "Tersten söylersek, terörlü Türkiye'yi biz de istemiyoruz. Zengin, müreffeh bir coğrafya olmamız tek temennimizdir. Kavga etmeyeceğimiz, ana ilkenin Türkiye'nin huzuru, barışı ve refahı olacağı günler için biz de elimizi değil, gövdemizi bile taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.