CHP ve MHP Terör Bağlantılı Belediye Başkanları İçin Görüşme Yaptı - Son Dakika
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CHP ve MHP Terör Bağlantılı Belediye Başkanları İçin Görüşme Yaptı

CHP ve MHP Terör Bağlantılı Belediye Başkanları İçin Görüşme Yaptı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınması hakkında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede, uzlaşma ve demokratik yasaların çıkarılması gerektiği vurgulandı.

11.12.2024 16:59  Güncelleme: 17:03
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, TBMM'de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi.

CHP'li Başarır ve Çiftci, terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin tartışmaları görüşmek üzere TBMM'de MHP'li Akçay'ı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından MHP'li Akçay ve CHP'li Başarır, basın mensuplarına açıklamada bulundu. MHP'li Erkan Akçay, Ali Mahir Başarır ve Gül Çiftci'yi misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Görüşmelerimizi yaptık. Oldukça verimli bir diyalog olduğunu düşünüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da ülkemizin bütün meselelerini uzlaşmayla ve sağduyu içerisinde çözülmesi gerektiğini, gayretlerimizin bu yönde olduğunu ve olacağını ifade etmek istiyorum. Yine CHP'nin kanun teklifleri özelinde ifade edecek olursak 13 Ocak 2021 tarihinde ve 4 Mayıs 2021 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de yapmış oldukları basın toplantısında ifade ettikleri gibi, bu meseleleri öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesinde ve buna bağlı olarak da siyasi partiler kanunu ve mali idareler seçimleri kapsamında bir siyasi etik kanunu çıkarılmasıyla birlikte topyekun ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu, bunu hep birlikte geniş bir katılım ve uzlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partililerle, parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

BAŞARIR: UMARIM UYGUN BİR YASAYI BİRLİKTE ÇAKIRIRIZ

Ali Mahir Başarır ise, 10 partinin uzlaşısıyla kayyım uygulamaları ile ilgili bir kanun teklifi verdiklerini hatırlatarak, "Bir belediye başkanının görevden alınabilmesi için kesin hükmün olması ve kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp, görevden alınıp kayyım atandığı takdirde halkın seçtiği, Meclis içerisinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik, daha adil olacağını belirttik. Bu konuda görüşlerimizi sunduk. Sayın başkan görüşlerini sundu. Kendi kurullarında değerlendirecekler. Destek verirlerse mutlu oluruz. Çünkü Türkiye'yi, demokrasiyi ilgilendiren bir mesele. Umarım Meclis'in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz, demokratik ve dünya şartlarında uygun bir yasayı hep beraber çıkarırız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayça YASLI-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Erkan Akçay, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP ve MHP Terör Bağlantılı Belediye Başkanları İçin Görüşme Yaptı - Son Dakika

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