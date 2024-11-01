CHP: Vergi Borçları 914,9 Milyar Lira

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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 36 bin 806 mükellefin vergi ve ceza borcuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira. Alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı da yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Devlete 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan 36 bin 806 mükellefin bulunduğunu ve bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanının olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Ülke işte böyle yağmalanıyor. Devlete 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan tam 36 bin 806 mükellef var. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira. Alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı da yok. 12. sırada ise Erol Evcil'e peşkeş çekip, kapısına kilit vurdukları ve işçilerini mağdur ettikleri Sivas Demir Çelik İşletmesi var. Eğer bu fabrikaya hak ettiği yatırımlar yapılmış olsaydı, SİDEMİR vergi şampiyonu olurdu! Halkın cebinden parasını çalan iktidara soralım o zaman; 5'li çete ve onlara bağlı alt şirketlerden 1 lira bile vergi ödemeyenleri de açıklayacak mısınız? Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede? Bu listede indirim, istisna ve muafiyetlerle vergi dışı kalanlar nerede? Gerçek vergi yüzsüzleri, sizin borçlarını bir kalemde sildiklerinizdir. Onları da açıklayın."