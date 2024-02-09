CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç Gasbedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç Gasbedildi

CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç Gasbedildi

Kayseri'de otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbedilen ve bıçaklanan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç yaralandı. Onaç, saldırı sonucunda bayıltıldıktan sonra parasının çalındığını fark etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

09.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasbedilen ve bıçaklanan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç yaralandı.

İddiaya göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne dönen avukat Onaç, dün akşam saatlerinde Güzelöz mevkisi yakınlarında otostop çeken 2 kişiyi otomobiline aldı. Bir süre sonra şüpheliler, Onaç'a saldırdı.

Elinden hafif şekilde bıçaklanan ve kafasına vurulan cisimle bayıltılan Onaç, ayıldığında parasının çalındığını fark etti.

Babasını arayarak yardım isteyen Onaç, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Onaç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşilhisar, Nevşehir, Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç Gasbedildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:06:56. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç Gasbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement