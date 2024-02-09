CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Otostop Çekerken Gasbedildi - Son Dakika
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CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Otostop Çekerken Gasbedildi

CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Otostop Çekerken Gasbedildi

KAYSERİ'de otostop çeken 2 kişiyi otomobiline alan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Deniz Onaç (27), gasbedilip, bıçaklandı. 2 şüpheli kaçarken, Onaç tedavisi sonrası taburcu edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Güzelöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. CHP Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Avukat Deniz Onaç, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaptığı iş görüşmesini ardından ailesinin evinin bulunduğu Yeşilhisar'ın Soğanlı Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Otomobili ile seyir halinde olan Onaç, araçları bozulduğu için otostop çektiklerini söyleyen ve motosikletli kıyafeti giyen 2 kişiyi yoldan aldı. 2 kişi, bir süre sonra Onaç'tan para istedi. İtiraz eden Onaç önce gasbedildi ardından bıçakla yaralandı. 2 şüpheli araçtan inerek kaçarken, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onaç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ile yönetim kurulu üyeleri, Onaç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

09.02.2024 14:00
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KAYSERİ'de otostop çeken 2 kişiyi otomobiline alan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Deniz Onaç (27), gasbedilip, bıçaklandı. 2 şüpheli kaçarken, Onaç tedavisi sonrası taburcu edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Güzelöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. CHP Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Avukat Deniz Onaç, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaptığı iş görüşmesini ardından ailesinin evinin bulunduğu Yeşilhisar'ın Soğanlı Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Otomobili ile seyir halinde olan Onaç, araçları bozulduğu için otostop çektiklerini söyleyen ve motosikletli kıyafeti giyen 2 kişiyi yoldan aldı. 2 kişi, bir süre sonra Onaç'tan para istedi. İtiraz eden Onaç önce gasbedildi ardından bıçakla yaralandı. 2 şüpheli araçtan inerek kaçarken, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onaç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ile yönetim kurulu üyeleri, Onaç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşilhisar, Nevşehir, Kayseri, Güvenlik, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Otostop Çekerken Gasbedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Otostop Çekerken Gasbedildi - Son Dakika
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