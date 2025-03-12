CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'ndan Rektöre Eleştiriler

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, "Daha önce hazırladığı ve imzaladığı raporla Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde hiçbir sorun olmadığını ve konunun Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren bir yönü olmadığını söyleyen Rektör, bugün tam aksi yönde karar vermeye çalışıyor!" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişine ilişkin Rektörlüğe "baskılara yenik düştüğünü" vurgulayarak, eleştirilerde bulundu.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce hazırladığı ve imzaladığı raporla Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde hiçbir sorun olmadığını ve konunun Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren bir yönü olmadığını söyleyen Rektör, bugün tam aksi yönde karar vermeye çalışıyor! Ne değişti? Hangi baskıya boyun eğiyorsunuz? Hukuku siyasi talimatlara göre eğip bükmek rektörlük makamına yakışmaz! Bu kararı nasıl vereceksiniz? Vicdanınızı mı, talimatı mı dinleyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.