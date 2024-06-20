CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı İstanbul'da Başlıyor

CHP, yurt dışı birliklerinde başlatılan örgütlenme seferberliğini İstanbul'da üç günlük bir çalıştaya dönüştürecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı çalıştaya farklı ülkelerin CHP örgütleri ve akademisyenler de yer alacak.

20.06.2024 11:47
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(ANKARA) - CHP, yurt dışı birliklerinde başlatılan örgütlenme seferberliğini 29-30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde İstanbul'da üç günlük bir çalıştaya dönüştürecek. Farklı ülkelerin CHP örgütleri ve akademisyenlerin yer alacağı çalıştaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP, genel seçimlerde belirleyici olan yurt dışı seçmen oylarıyla ilgili de bir çalışma başlattı. Parti yönetimi bu kapsamda, yurt içindeki örgütlenme seferberliğinin benzerini yurt dışında da başlatma kararı aldı. CHP, örgütlenme seferberliğini İstanbul'da bir çalıştaya dönüştürüyor.

Yurt dışı birlik ve temsilciliklerinin 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde İstanbul'da bir araya getirecek olan üç günlük çalıştay, CHP'nin 2013'te başlattığı yurt dışı örgütlenmesine hız katmayı amaçlıyor. CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm'ün koordinasyonuyla düzenlenecek çalıştayda, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaşadığı sorunlar, göç ve yeni vatandaşlık konuları akademisyenlerin katılımıyla ele alınacak.

28 Haziran'da heyetlerin girişinin yapılacağı çalıştay, 29 Haziran'da başlayacak. Çalıştayın ilk gününde CHP Lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

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