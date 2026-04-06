CHP, Zonguldak Seçiminde Hırsızlık İddiasında Bulundu - Son Dakika
CHP, Zonguldak Seçiminde Hırsızlık İddiasında Bulundu

06.04.2026 01:59
Yavuzyılmaz, Zonguldak'taki seçimde CHP'nin oylarının geçersiz sayıldığını ve haklarının gaspedildiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta 1 Nisan'da yapılan İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde pusulada "harf hatası" yapıldığı gerekçesiyle CHP'nin oyunun geçersiz sayılarak CHP'nin adayının seçimi kaybettiğinin iddia edildiğini belirterek, AK Parti'nin 3 oy pusulasında da "harf hatası" tespit ettiklerini bildirdi. Yavuzyılmaz, "Zonguldak Valisi Sayın Osman Hacıbektaşoğlu'na sesleniyorum, 1 Nisan 2026'daki Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminin CHP'den çalındığını belgeledik. Valilik kararıyla bu belgelere dayanarak; derhal ya seçimin kazananı CHP olarak açıklanmalı, ya oylar yeniden saymalı, ya da yeniden seçim yapılmalıdır. Aksi takdirde Zonguldak Valisi olarak bu seçim hırsızlığına ortak olmuş olursunuz" çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, 1 Nisan 2026'daki Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na seslendi. Seçimde, CHP'ye ait bir oy pusulasının "harf hatası" gerekçesiyle iptal edildiğini, buna karşın AK Parti aleyhine en az üç pusulada benzer hatalar bulunmasına rağmen bu oyların geçerli sayıldığını vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Zonguldak Valisi Sayın Osman Hacıbektaşoğlu'na sesleniyorum. 1 Nisan 2026'daki Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminin CHP'den çalındığını belgeledik. Valilik kararıyla bu belgelere dayanarak; derhal ya seçimin kazananı CHP olarak açıklanmalı ya oylar yeniden saymalı ya da yeniden seçim yapılmalıdır. Aksi takdirde Zonguldak Valisi olarak bu seçim hırsızlığına ortak olmuş olursunuz."

Ne olmuştu? Şaibeli seçimle ilgili AKP'nin tek taraflı yaptığı açıklamada; 16 üyesi AKP'li, 16 üyesi CHP'li olan İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde; AKP'nin 1 oyunun, CHP'nin ise 2 oyunun, aday ad ve soyadları pusulaya yazılırken harf hatası yapılması nedeniyle geçersiz sayıldığı iddia edilmişti. Bu nedenle de başkanlık seçimini 15'e karşı 14 oyla AKP'li aday Necdet Karaveli'nin kazandığı, CHP'li aday Hayrettin Kartal'ın kaybettiği iddia edilmişti.

Oysa harf hatası konusu bir geçersizlik sebebiyse, en az 3 oy pusulasında AKP aleyhine harf hatası bulunduğunu tespit ettik. Bu da AKP'nin yaptığı açıklamadaki seçim sonucunu tümüyle değiştiriyor. Dört kritik belge yayınlıyorum. Birincisi: AKP'nin hiç utanmadan sıkılmadan iptal ettiğini belirttiği, CHP'li adayın soyadı olan 'KARTAL'ın 'R' sinin yanlış yazıldığı iddiasıyla geçersiz saydığı oy pusulası. Diğer üç belge ise: Harf hatası yapılan AKP'li adayın adı ve soyadının bulunduğu geçersiz olması gereken 3 oy pusulası.

"Bu konunun peşini bırakmayacağız"

Ayrıca hem mevcutta İl Genel Meclisi Başkanı olan kişi, başkanlık seçimini yürüten divan kurulunun başkanı olan kişi ve AKP'nin adayı olan kişi aynı kişi. Necdet Karaveli! Usulsüz olarak oy pusulalarının bir kısmını zarfın içinden çıkararak, bir kısmını çıkarmadan okuyan kişi de Necdet Karaveli! (Bu işi katip üyelerin yapması şartı var) Oy pusulalarının hangilerinin geçerli veya geçersiz olduğuna tek başına karar veren kişi de yine AKP'nin adayı Necdet Karaveli! (Divan'da katip üyelerle oylanması, kayıt ve imza altına alınması gerekirdi) Utanmadan rakibinin oylarını kafasına göre tek başına iptal eden kişi de yine AKP'nin adayı Necdet Karaveli! Bu utanmazlıktır! Bunun adı seçim hırsızlığıdır! Sayın Vali bu suça ortak değilseniz, bu utanmazlığa alet olmayın.

Kanıt fotoğraflar: 1. Fotoğraf: Bariz şekilde pusulda, KARTAL yazdığı halde, AKP, 'R' harfini beğenmedi, CHP'ye ait bu oyda harf hatası var dedi, oyu geçersiz saydı. Harf hatası öyle olmaz böyle olur: Harf hatası olan ve geçersiz olması gereken AKP oyları; 2.Fotoğraf: Karaveli'nin ilk 'a'sı hatalı 3.Fotoğraf: Necdet yerine Nejdet yazılmış ve pusulada pembe işaret var. 4.Fotoğraf: Karaveli yerine Karavesi yazılmış. (L harfi olsa yatay çizginin sağa doğru olması gerekir, ancak pusulada sola doğru) Bu konunun peşini bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

Hırsızlık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Zonguldak Seçiminde Hırsızlık İddiasında Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP, Zonguldak Seçiminde Hırsızlık İddiasında Bulundu - Son Dakika
