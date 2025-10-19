CHP Zonguldak'ta Dural Yeniden Seçildi - Son Dakika
CHP Zonguldak'ta Dural Yeniden Seçildi

CHP Zonguldak\'ta Dural Yeniden Seçildi
19.10.2025 20:42
CHP Zonguldak 39. Olağan İl Kongresi'nde Devrim Dural, 342 oyla yeniden il başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak 39. Olağan İl Kongresi'nde Devrim Dural yeniden seçildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen kongrede mevcut İl Başkanı Devrim Dural ile Turhan Oral aday oldu.

Divan başkanlığını Parti Meclisi Üyesi Sercan Çığğın'ın yaptığı kongrede CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, değerlendirmelerde bulundu.

Yavuzyılmaz, CHP olarak hem Zonguldak'ta hem de Türkiye'de geldikleri noktayı iyi tarif etmek zorunda olduklarını söyledi.

CHP'nin kendi başarılarını ve hatalarını değerlendirmek zorunda olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Yerel seçim sonuçları itibariyle belediyelerin yüzde 65'ini Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptıran bir iktidar partisinin güven oylaması yapmak amacıyla erken seçim kararı alması gerekirdi ancak bunu yapmadılar, yapamadılar, cesaret edemediler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oy kullanma sürecine geçilen kongrede partililerden T.G. ile Ş.I. arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

T.G. ve Ş.I. kavga sırasında yüzlerine aldıkları darbe nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Görevli polislerin ve partililerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından yaralı iki kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Bu arada, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Öte yandan, 501 delegenin oy kullandığı kongrede Devrim Dural 342 oy, Turhan Oral 151 oy aldı. Bu sonuçla Dural, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

