CHRISTCHURCH, 12 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cumartesi günü başlayan 2026 Christchurch Brick Show, yaratıcı ve estetik tasarımlara sahip sergileriyle LEGO meraklılarını bir araya getirdi. Her yıl temmuz ayında düzenlenen etkinlik, Yeni Zelanda'nın en büyük LEGO etkinliği olma özelliğini taşıyor.
Son Dakika › Güncel › Christchurch'ta 2026 Brick Show Başladı - Son Dakika
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