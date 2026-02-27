Churchill Heykeline Saldırı - Son Dakika
Churchill Heykeline Saldırı

27.02.2026 13:22
Londra'daki Churchill heykeline 'Siyonist savaş suçlusu' yazılı kırmızı boya ile saldırı yapıldı.

Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in heykeline, kırmızı boyayla "Siyonist savaş suçlusu" ve "Soykırımı durdur" yazıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'nda yer alan Churchill'in heykeli, Filistin yanlısı bir eylemci tarafından bu sabah kırmızı boyayla hedef alındı.

Heykele çıkan eylemci, "Özgür Filistin" yazdıktan sonra heykelin kaidesine "Siyonist savaş suçlusu", "Soykırımı durdur", "Şimdi, bir daha asla", "İntifadayı küreselleştir" ve "Lahey'den selamlar" yazdı.

Eylemci, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. İngiltere ve Hollanda'da tutuklu bulunan Filistin yanlısı eylemcilere destek veren Hollandalı Free the Filton 24 NL grubu eylemi üstlendi.

Gruptan yapılan yazılı açıklamaya göre, grup üyesi Olax Outis, Churchill heykelini kırmızıya boyama eylemini gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Outis, "Hollanda vatandaşıyım. Hollandalı eylem grubu Free the Filton 24 NL üyesi olarak tarihin en bilinen savaş suçlularından biri olan Winston Churchill'in heykeline yönelik eylem için İngiltere'ye geldim." ifadelerini kullandı.

"Sömürgeciler tarafından yönetilen bir ülkede yaşanan korkunç insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için cinayet düşkünü, bağnaz bir sapığı onurlandıran anıtsal bir heykeli tahrip ettim." açıklamasında bulunan Outis, İsrail'in uluslararası yasaları ihlal ettiğini kaydetti."

Outis, İngiltere hükümetinin, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanında yargılanması gerektiğini savundu.

İngiltere'de Temmuz 2025'te yasaklanan Palestine Action grubuna destek verdiğini de vurgulayan Outis, "İngiltere ve işgal altındaki Filistin halkının yanındayım. Kalbi atan bir insan olarak soykırıma karşıyım." ifadelerini kullandı.

Hollanda'yı da Gazze'deki soykırımda işbirlikçi olmakla suçlayan Outis, 1921-1922 döneminde Sömürge Bakanı olan Churchill'in İsrail'in kurulmasının önünü açan Balfour Deklarasyonu'nun uygulanmasından sorumlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Londra, Güncel, Son Dakika

Churchill Heykeline Saldırı

