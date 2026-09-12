CIA belgeleri, 11 Eylül öncesi yönetim El Kaide için defalarca uyarılmış - Son Dakika
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CIA belgeleri, 11 Eylül öncesi yönetim El Kaide için defalarca uyarılmış

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CIA, 11 Eylül 2001 saldırıları öncesi ABD başkanlarına sunulan 100 sayfadan fazla günlük brifing belgesinin gizliliğini kaldırdı. Belgelerde Bush ve Clinton yönetimlerinin El Kaide tehdidi konusunda defalarca uyarıldığı görüldü.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde ABD başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla, yönetimin söz konusu tehdit konusunda "defalarca" uyarıldığı ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre, CIA, 11 Eylül saldırıları öncesi Beyaz Saray'la paylaşılan 100 sayfadan fazla günlük brifing belgesinin gizliliğini kaldırdı.

Buna göre, eski ABD Başkanları George W. Bush ve Bill Clinton'a sunulan belgelerde, terör örgütü El Kaide tehditlerine ilişkin istihbaratın yer aldığı ve yönetimin "defalarca" uyarıldığı görüldü.

10 Eylül 1998 tarihli bir belgede, "... (Dönemin El Kaide elebaşı Usame) Bin Ladin, geçen ay ABD'yi Washington'da kendi topraklarında vurmayı tercih ettiğini söyledi... Afrika'daki bombalı saldırılardan sorumlu olan grup, patlayıcı yüklü bir uçağı ABD'de bir kente uçurabilir." ifadelerinin bulunması dikkati çekti.

Diğer belgelerde, yıllar boyunca Bin Ladin'in ABD'ye ya da yurtdışındaki Amerikan tesislerine yönelik saldırı planlarına ilişkin uyarılar varken, Washington'da bir alışveriş merkezine saldırma, nükleer bomba malzemeleri temin etme, kimyasal silah saldırıları düzenleme ya da adı gizli tutulan bir Amerikalıyı kaçırmaya yönelik tehditler yer aldı.

"Bin Ladin ABD'de saldırı yapmaya kararlı" başlıklı 6 Ağustos 2001 tarihli istihbarat raporunda ise, El Kaide üyelerinin "yıllardır" ABD'de ikamet ettiği ve gurubun "saldırılara yardımcı olabilecek bir destek yapısına sahip olduğuna" ilişkin ifadeler görüldü.

11 Eylül 2001 saldırıları

11 Eylül 2001 sabahı New York'un Manhattan bölgesindeki, kentin sembol yapılarından İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi terör saldırılarının hedefi oldu.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden American Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York'taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına isabet etti.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CIA belgeleri, 11 Eylül öncesi yönetim El Kaide için defalarca uyarılmış - Son Dakika

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