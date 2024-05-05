CIA Direktörü William Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar Başbakanı ile görüşmek üzere Doha'ya gitti - Son Dakika
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CIA Direktörü William Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar Başbakanı ile görüşmek üzere Doha'ya gitti

CIA Direktörü William Burns, Gazze\'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar Başbakanı ile görüşmek üzere Doha\'ya gitti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası mutabakatı müzakereleri için Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmek üzere Doha'ya gitti. İsrail'in Walla haber sitesine göre 3 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirilen Burns, temaslarını sürdürüyor. Adı açıklanmayan bir kaynak, CIA Direktörü Burns'un, Katar Başbakanı Al Sani ile Gazze'de ateşkes ve esir takası mutabakatı müzakerelerine ilişkin görüşmelerde bulunmak için Doha'ya gittiğini söyledi. Kahire'deki esir takası görüşmeleri Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor.

05.05.2024 19:54  Güncelleme: 20:09
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası mutabakatı müzakereleri için Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmek üzere Doha'ya gitti.

İsrail'in Walla haber sitesine göre 3 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirilen Burns, temaslarını sürdürüyor.

Adı açıklanmayan bir kaynak, CIA Direktörü Burns'un, Katar Başbakanı Al Sani ile Gazze'de ateşkes ve esir takası mutabakatı müzakerelerine ilişkin görüşmelerde bulunmak için Doha'ya gittiğini söyledi.

Kahire'deki esir takası görüşmeleri

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CIA Direktörü William Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar Başbakanı ile görüşmek üzere Doha'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CIA Direktörü William Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar Başbakanı ile görüşmek üzere Doha'ya gitti - Son Dakika
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