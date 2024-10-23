İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasında bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya kasabasında Halava ailesinin evini bombaladığını söyledi.
İsrail'in saldırısında iki kız çocuğunun öldüğünü belirten görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde büyük patlama sesleri duyulduğunu dile getirdi. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere eş zamanlı çok sayıda saldırı düzenlediğini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Cibaliya'da İki Filistinli Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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